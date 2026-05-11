Diretta gol Serie A LIVE | Napoli Bologna 2-2 Alisson pareggia i conti
Nella 36esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite che hanno visto il Napoli pareggiare 2-2 contro il Bologna, con un gol di Alisson che ha pareggiato i conti. La cronaca delle sfide, con risultati, moviola e aggiornamenti in tempo reale, è stata disponibile attraverso la diretta live. La giornata ha offerto una serie di incontri con risultati e momenti salienti segnalati in tempo reale.
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Discussione sul Match: US Lecce vs Juventus Torino Diretta | Serie A 25/26 | 9 maggio 2026 - reddit.com reddit
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