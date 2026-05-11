Diretta gol Serie A LIVE | Napoli Bologna 2-2 Alisson pareggia i conti

Nella 36esima giornata di Serie A, si sono disputate diverse partite che hanno visto il Napoli pareggiare 2-2 contro il Bologna, con un gol di Alisson che ha pareggiato i conti. La cronaca delle sfide, con risultati, moviola e aggiornamenti in tempo reale, è stata disponibile attraverso la diretta live. La giornata ha offerto una serie di incontri con risultati e momenti salienti segnalati in tempo reale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui