Durante la 36esima giornata del campionato di Serie A, sono state disputate diverse partite, tra cui il match tra Napoli e Bologna. Al 45esimo minuto, Bernardeschi ha segnato il gol che ha portato in vantaggio il Bologna. La partita è stata seguita in diretta con aggiornamenti sul risultato, i dettagli delle azioni e le decisioni prese dai videoarbitri. Sono state fornite anche sintesi, tabellini e cronache live di tutte le sfide in programma.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Napoli Bologna 0-1, la sblocca Bernardeschi

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