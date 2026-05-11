Diretta gol Serie A LIVE | in campo Napoli Bologna

Durante la 36esima giornata del campionato di Serie A, sono in corso le partite tra Napoli e Bologna. La cronaca, i risultati e le azioni più significative vengono trasmesse in tempo reale, offrendo aggiornamenti continui sulla situazione in campo. La diretta gol permette di seguire le principali occasioni e i marcatori delle partite, con una sintesi dettagliata degli eventi più importanti di questa giornata di campionato.

Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Manchester United scatenato sul mercato: dal riscatto di Hojlund il tesoretto per andare all’assalto su Ederson! Il piano Lo Shakhtar Donetsk vince il campionato, 16^ titolo della storia! 4-0 al Poltava e festa grande per Arda Turan, Srna e giocatori Morto il papà di Hansi Flick: dramma per il tecnico a poche ore dal Clasico, ma siederà comunque sulla panchina del Barcellona Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

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