Diretta gol Serie A LIVE | in campo Napoli Bologna

Da calcionews24.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 36esima giornata del campionato di Serie A, sono in corso le partite tra Napoli e Bologna. La cronaca, i risultati e le azioni più significative vengono trasmesse in tempo reale, offrendo aggiornamenti continui sulla situazione in campo. La diretta gol permette di seguire le principali occasioni e i marcatori delle partite, con una sintesi dettagliata degli eventi più importanti di questa giornata di campionato.

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