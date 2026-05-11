In occasione della Festa della Mamma, una donna ha condiviso su Instagram alcune foto che ritraggono momenti con la madre, scomparsa di recente. La figlia, di 30 anni, ha scritto una didascalia in cui esprime il suo dolore per la prima Festa della Mamma senza di lei, dicendo che le manca più di quanto le parole possano descrivere. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di sostegno da parte di amici e follower.

Diane Keaton, che non si è mai sposata, nel 1996 dopo la rottura con Al Pacino aveva deciso di adottare la sua primogenita, Dexter, che è nata il 15 dicembre 1995 e all'epoca aveva solo pochi mesi: «Non pensavo che sarei mai stata pronta a diventare madre. La maternità non era un desiderio irrefrenabile. Era piuttosto un pensiero che mi frullava in testa da molto tempo. Così mi sono buttata», aveva dichiarato nel 2008. Eppure, nel 2001, l'attrice aveva scelto di adottare anche Duke, nato l'8 febbraio 2000: «Voglio esserci per loro. Voglio che il mio corpo e la mia mente rimangano forti e che condividano tutte queste lezioni di vita.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diane Keaton, la dedica della figlia Dexter: «La prima Festa della Mamma senza di te, mi manchi più di quanto le parole possano esprimere»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Buon compleanno papà, mi manchi”. Lo straziante video della figlia vip, fan in lacrime dopo quelle paroleL’8 marzo 2026 è stato un giorno carico di emozioni per una famiglia che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare un dolore immenso.

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la mamma: “Mai vista una crudeltà simile sui bimbi”. La lettera della figlia: “Ci manchi”