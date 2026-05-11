Al momento sono in corso numerose esposizioni e progetti artistici che spaziano tra diverse città italiane, con particolare attenzione a Venezia e Milano. Le mostre presentano opere di artisti di rilievo e raccolgono collezioni di interesse pubblico. Sono in programma anche eventi legati a brand e gallerie che propongono iniziative creative di grande richiamo. Questa guida raccoglie le principali occasioni culturali e le esposizioni da visitare nelle prossime settimane.

Guida alle mostre e alle collezioni, ai brand e alle gallerie e ai progetti creativi da non perdere. Ora. A Venezia ma non solo. Archivio memorie in movimento. Opere d’arte e design da collezione, lavori sperimentali, creazioni fashion d’archivio o più contemporanee. Sono solo alcuni eclettici esempi di ciò che la nuova, attesissima Fondazione Dries van Noten ospita nel veneziano Palazzo Pisani Moretta con la mostra The Only True Protest is Beauty, titolo tratto da un verso del cantautore e attivista Phil Ochs. Fondazione Dries van Noten – Courtesy Press Office Oltre 200 oggetti di talenti affermati o emergenti tra abiti, gioielli, arte, design, foto, vetro e ceramica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dialoghi creativi: mostre, collezioni e progetti da non perdere ora. Da Venezia a Milano

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