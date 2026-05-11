Di tutti i colori | a Salerno Dario Natale porta in scena la memoria e il senso della vita
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Venerdì 15 maggio alle ore 21.00, il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno ospita Di tutti i colori, spettacolo scritto e interpretato da Dario Natale, con i paesaggi sonori di Alessandro Rizzo. L'appuntamento rientra nella decima edizione di Mutaverso Teatro — quel poco che è tanto, rassegna in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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