I fan di Devil May Cry hanno rivolto critiche pubbliche al regista della serie su Netflix, coinvolgendo anche il creatore del personaggio di Dante. La discussione ha portato a un acceso scambio di commenti sui social media tra i sostenitori e il regista, con alcuni utenti che hanno chiesto una posizione più decisa e meno polemiche. La situazione ha suscitato l’attenzione anche del creatore originale della serie, che ha invitato a evitare piagnucolamenti e a concentrarsi sui contenuti.

Trascinare Hideki Kamiya in una faida social contro Adi Shankar? I fan di Devil May Cry hanno creato anche questo, irritati dalle parole del regista della serie di successo su Netflix. Mentre Netflix si prepara a lanciare la seconda stagione di Devil May Cry, una parte della fanbase ha provato a scatenare il caos per una sciocchezza: la bio di Instagram di Shankar dove si definisce "creatore" della serie. Un tecnicismo che ha mandato su tutte le furie i puristi, i quali sono corsi a piangere dal papà originale del gioco. Il padre di Dante contro il padre di Dante Prima di debuttare con la seconda stagione, il regista della serie Netflix di Devil May Cry ha scombussolato il fandom (di nuovo) con una (solita) provocazione: si sarebbe dichiarato "padre di .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Devil May Cry, i fan attaccano il regista al punto da smuovere il creatore di Dante: "Basta piagnucolare"

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