derby ferguson mctominay sfida mondiale

Oggi si affrontano in campo, ma tra un mese saranno compagni di squadra ai Mondiali in Nord America. La sfida tra i due giocatori si svolge in un match di campionato, mentre nel torneo internazionale sono entrambi in missione per la Scozia. I Mondiali inizieranno l’11 giugno tra Canada, Stati Uniti e Messico, con la Scozia che debutta contro Haiti il 14 giugno.

Oggi avversari, tra un mese esatto, nei mondiali di Canada, Stati Uniti e Messico che scatteranno l’11 giugno, compagni di squadra nella spedizione mondiale che per la Scozia scatterà con Haiti il 14. E’ il giorno di Napoli-Bologna, che vedrà parte in causa pure Gilmour, destinato alla panchina. Se lo sia o meno Ferguson lo si capirà al fischio d’inizio, ma se anche dovesse succedere sarà quasi certamente protagonista a partita in corso, anche se Italiano non dovrebbe rinunciarci. Per il Napoli è sfida che vale la certezza della Champions, per il Bologna, sceso al decimo posto, realisticamente, vale più per l’onore e per evitare la parte...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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