Delitto di Garlasco Bartoli | Processo mediatico situazione devastante e fuori controllo

Il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione pubblica dopo che gli inquirenti hanno riaperto le indagini e ipotizzato un coinvolgimento di un nuovo sospetto nell’omicidio avvenuto nel 2007. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui media, con commenti di alcuni esperti che definiscono il processo come mediatico e fuori controllo. La notizia ha riacceso l’interesse sulla vicenda, che ha già avuto numerose svolte nel corso degli anni.

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Il delitto di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica grazie alla riapertura del caso da parte degli inquirenti e alla recente ipotesi di coinvolgimento di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Il modo di trattare e raccontare i fatti di cronaca da testate e programmi tv è stato però criticato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti Claudio Bartoli. “La situazione è devastante, assolutamente fuori controllo e quello che a mio avviso è più preoccupante è che nessuno ha alcun interesse e muove un dito per porre un argine”, ha detto Bartoli a 24 Mattino su Radio 24. “Abbiamo visto in questi giorni delle cose raccapriccianti, come la ricostruzione e la presentazione che ha fatto Quarto Grado del caso con caratteri giganteschi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, Bartoli: “Processo mediatico, situazione devastante e fuori controllo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE. Notizie correlate Leggi anche: Garlasco, a Farwest il delitto tra nuove verità e circo mediatico Leggi anche: Garlasco, Erba, Avetrana: il Sì ha vinto nella maggior parte dei paesi simbolo del processo mediatico Si parla di: Delitto di Garlasco | Taccia: Sempio? Stiamo creando il mostro, si chiede cautela su Stasi poi...; Delitto di Garlasco | Cataliotti: Soliloqui? Inquirenti si occupino di altro: impronta Sempio non c'è!.