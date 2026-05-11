Delitto di Garlasco Bartoli | Processo mediatico situazione devastante e fuori controllo
Il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione pubblica dopo che gli inquirenti hanno riaperto le indagini e ipotizzato un coinvolgimento di un nuovo sospetto nell’omicidio avvenuto nel 2007. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui media, con commenti di alcuni esperti che definiscono il processo come mediatico e fuori controllo. La notizia ha riacceso l’interesse sulla vicenda, che ha già avuto numerose svolte nel corso degli anni.
Il delitto di Garlasco è tornato al centro dell’attenzione mediatica grazie alla riapertura del caso da parte degli inquirenti e alla recente ipotesi di coinvolgimento di Andrea Sempio nell’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Il modo di trattare e raccontare i fatti di cronaca da testate e programmi tv è stato però criticato dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti Claudio Bartoli. “La situazione è devastante, assolutamente fuori controllo e quello che a mio avviso è più preoccupante è che nessuno ha alcun interesse e muove un dito per porre un argine”, ha detto Bartoli a 24 Mattino su Radio 24. “Abbiamo visto in questi giorni delle cose raccapriccianti, come la ricostruzione e la presentazione che ha fatto Quarto Grado del caso con caratteri giganteschi.🔗 Leggi su Lapresse.it
DELITTO DI GARLASCO: HA PARLATO IL TESTIMONE.
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La difesa di Andrea Sempio ha chiesto per il 38enne, indagato per la morte di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, una consulenza personologica basata sulla valutazione della figura di uno psicoterapeuta. La criminologa forense Margh facebook