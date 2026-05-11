Decoro del cimitero comunale attivato il sistema di videosorveglianza

Da sabato scorso è attivo a Casarano un nuovo sistema di videosorveglianza all’interno del cimitero comunale. L’infrastruttura si aggiunge al controllo già presente sui piazzali esterni, gestito dalla Polizia locale, con l’obiettivo di tutelare il decoro e la sicurezza del luogo. La decisione intende rafforzare le misure di sorveglianza per preservare la tranquillità e l’ordine all’interno del cimitero.

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CASARANO – Garantire la tutela e il decoro di un luogo sensibile per la comunità locale, il cimitero comunale: da sabato scorso è attivo, infatti, a Casarano, il sistema di videosorveglianza interno, a integrazione del controllo già presente sui piazzali esterni a cura del comando di Polizia.🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Consiglio comunale, approvato il regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianzaGhinelli: "Norme elaborate in sintonia con le forze dell’ordine e con la finalità di rendere la sicurezza non un fatto di ordine pubblico ma un bene... Sansepolcro, potenziato il sistema di videosorveglianza comunaleArezzo, 13 marzo 2026 – Potenziato il sistema di videosorveglianza comunale: nuove telecamere per la sicurezza del territorio a Sansepolcro. Argomenti più discussi: Monteroni d’Arbia, terminati i lavori di riqualificazione al cimitero comunale; Cimitero di Via Braccianese Claudia: conclusi gli interventi di manutenzione del verde per il decoro e l’accoglienza; Succivo. Cappelle del Rosario e del Purgatorio, solo il 30% chiede il rinnovo delle concessioni. Papa:Abbiamo dato mandato all’UTC per restituire decoro alla nostra memoria – atellanews.it; Sistemate quella tomba in abbandono o la concessione sarà revocata. facebook.com/10006829689791… facebook.com/10003230444685… ?? ??NUOVA DOPPIA V_V AZIONE?? CIMITERO TORRE 5G BIBBIANO (RE) ??V_V STOP 5G?? ??V_V MURALES + V_V ADESIVI?? x.com