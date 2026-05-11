Kevin De Bruyne non prenderà parte alla partita contro il Bologna, prevista questa sera al Maradona alle 20. Al suo posto, in campo scenderà un giovane calciatore. La gara rappresenta la penultima del campionato. La formazione ufficiale sarà comunicata poco prima del calcio d'inizio.

Kevin De Bruyne pare che non ce la faccia per stasera, terzultima di campionato, contro il Bologna. Si gioca al Maradona alle 20.45. Lo scrive anche Sky Sport 24. Purtroppo non possiamo dire che sia una grande perdita per il Napoli visto il rendimento medio del belga al Napoli. Invero modesto. Decisamente insufficiente. Non parliamo nemmeno del rapporto qualitàprezzo altrimenti ci viene da piangere. Fatto sta che De Bruyne non dovrebbe giocare e Conte potrebbe dare un’altra occasione a Giovane per mettersi in mostra. Hojlund romperà il digiuno contro la difesa allegra di Italiano?. Fin qui brasiliano ex Verona non ha dato motivi per essere felici dell’acquisto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne verso il forfait contro il Bologna, giocherà Giovane

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