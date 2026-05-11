Antonella Dominici nuova Cro di Dazn Italia | | guiderà la strategia dei ricavi e delle partnership

Dazn Italia ha annunciato la nomina di Antonella Dominici come nuova Chief Revenue Officer. La sua responsabilità sarà di guidare le strategie legate ai ricavi e alle partnership dell’azienda nel mercato italiano. La sua esperienza nel settore sarà fondamentale per sviluppare nuove opportunità commerciali e rafforzare le collaborazioni esistenti. La nomina arriva in un momento di crescita e cambiamenti per la piattaforma di streaming.

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