Antonella Dominici nuova Cro di Dazn Italia | | guiderà la strategia dei ricavi e delle partnership
Dazn Italia ha annunciato la nomina di Antonella Dominici come nuova Chief Revenue Officer. La sua responsabilità sarà di guidare le strategie legate ai ricavi e alle partnership dell’azienda nel mercato italiano. La sua esperienza nel settore sarà fondamentale per sviluppare nuove opportunità commerciali e rafforzare le collaborazioni esistenti. La nomina arriva in un momento di crescita e cambiamenti per la piattaforma di streaming.
Dazn annuncia la nomina di Antonella Dominici come nuova Chief Revenue Officer per l’Italia. Nel nuovo incarico, Dominici avrà la responsabilità di guidare la strategia di revenue della società, con l’obiettivo di accelerare la crescita delle attività commerciali e delle partnership sul mercato italiano. La manager riporterà direttamente a Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia. “Siamo molto lieti di accogliere Antonella Dominici nel team di Dazn Italia. Antonella porta con sé una profonda conoscenza del mondo dell’intrattenimento in streaming, maturata in anni di esperienza in posizioni apicali di alcune delle realtà più rilevanti del settore. In questo nuovo ruolo, avrà il compito di guidare il percorso ambizioso di crescita delle subscription revenues che Dazn ha intrapreso in Italia”, ha dichiarato Stefano Azzi.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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