Dany Mota tra presente playoff col Monza e futuro | interesse dal Medio Oriente | CM

Dany Mota sta affrontando la fase conclusiva della stagione con i playoff contro il Monza, mentre si parla anche di un possibile interesse proveniente dal Medio Oriente. La sua prestazione quest’anno non ha raggiunto i livelli delle stagioni passate, ma l’allenatore lo ha comunque elogiato pubblicamente, sottolineando le sue qualità. Nel frattempo, le trattative di mercato sono in corso e si discutono anche possibili trasferimenti futuri.

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