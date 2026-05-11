Dany Mota tra presente playoff col Monza e futuro | interesse dal Medio Oriente | CM
Dany Mota sta affrontando la fase conclusiva della stagione con i playoff contro il Monza, mentre si parla anche di un possibile interesse proveniente dal Medio Oriente. La sua prestazione quest’anno non ha raggiunto i livelli delle stagioni passate, ma l’allenatore lo ha comunque elogiato pubblicamente, sottolineando le sue qualità. Nel frattempo, le trattative di mercato sono in corso e si discutono anche possibili trasferimenti futuri.
La sua stagione non è stata all’altezza delle precedenti, ma Rui Jorge lo esalta: “Ha le qualità per giocare ad altissimi livelli” Nonostante un campionato di altissimo livello, il Monza dovrà passare dai playoff (sabato in semifinale affronterà la vincente di Modena-Juve Stabia ) per provare a centrare l’immediato ritorno in Serie A. Per la semifinale, più l’eventuale finale, mister Bianco spera di fare affidamento anche sul miglior Dany Mota. Il portoghese viene da una stagione molto meno brillante (5 gol 2 assist in 30 partite rispetto alle passate, tuttavia resta pur sempre uno calciatori con più estro della formazione brianzola. Oltre che quello con il maggior numero di partite (203) e gol (40) nella storia del club.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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