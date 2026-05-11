Un ex ministro polacco ha lasciato il Paese e si è trasferito negli Stati Uniti dopo aver affrontato 26 accuse legali. In precedenza, aveva ricevuto asilo dall'Ungheria, dove era stato protetto dall'allora governo locale. Ora, per evitare possibili conseguenze legali, ha deciso di allontanarsi dalla Polonia e cercare rifugio oltreconfine. La sua fuga si inserisce in una serie di spostamenti internazionali legati alle sue vicende giudiziarie.

Sabato l’ex ministro della Giustizia polacco Zbigniew Ziobro è arrivato negli Stati Uniti dopo essere fuggito dall’Ungheria, dove era arrivato come rifugiato politico pochi mesi fa, quando c’era ancora il governo autoritario del primo ministro Viktor Orbán. Ziobro è un esponente di Diritto e Giustizia (PiS), il partito di estrema destra che ha governato la Polonia in modo sempre più autoritario dal 2015 al 2023. Era scappato in Ungheria, e ora negli Stati Uniti, perché in Polonia è accusato di 26 reati, tra cui l’aver creato e guidato un’organizzazione criminale. Rischia fino a 25 anni di carcere. Secondo Gazeta Wyborcza, il principale...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dall’Ungheria agli Stati Uniti per sfuggire a 26 accuse

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