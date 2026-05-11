Dall’artigianato milanese agli USA | il boom digitale di Tek

Un'azienda di San Giuliano, specializzata in prodotti artigianali, ha ottenuto un notevole successo negli Stati Uniti attraverso il settore digitale. La sua crescita ha portato a un'esposizione al MoMA di New York di una spazzola in legno, oggetto di produzione artigianale. Come questa realtà sia riuscita a entrare nel mercato internazionale e a essere riconosciuta a livello mondiale, sono le domande che vengono poste in questa fase.

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? Domande chiave Come ha fatto un'azienda di San Giuliano a conquistare l'America?. Perché una spazzola in legno è finita esposta al MoMa di New York?. Come può il digitale generare il 40% del fatturato di un artigiano?. Quali certificazioni garantiscono la sostenibilità totale di questa filiera milanese?.? In Breve Valentina Giambattista coordina strategie digitali con il 40% del fatturato via e-commerce.. Certificazioni FSC dal 2007 e status B Corp garantiscono la sostenibilità della filiera.. Packaging in cartone senza plastica adottato dall'azienda dal 2016.. Spazzole storiche esposte al MoMa di New York nel 1990 e a Milano nel 2004..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’artigianato milanese agli USA: il boom digitale di Tek ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dall’artigianato all’innovazione digitale. Finale territoriale del Premio CambiamentiDalla manifattura artigiana all’innovazione digitale, dai servizi alla persona alle nuove frontiere dell’agrifood e della cultura: è un’istantanea... Pettini e spazzole in legno: la storia green di Tek conquista gli Usa"SONO ormai 50 anni che realizziamo accessori per la cura dei capelli: da sempre il nostro obiettivo è coniugare qualità e sostenibilità nello stesso... Argomenti più discussi: Ugo La Pietra, maître à penser del design; Di madre in figlia, dal salone all’atelier per le spose: storie di un’eredità raccolta con amore; Confartigianato: l’arcivescovo di Milano Mons. Delpini in visita a Monza. Lavoro, comunità e responsabilità sociale.