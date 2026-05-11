Cronaca di una morte annunciata | il corpo carbonizzato nell' area maledetta della Madonetta

Nella zona della Madonnetta ad Acilia un incendio ha distrutto un ex vivaio, lasciando il corpo carbonizzato sul luogo. Le autorità stanno ancora indagando sulle origini del rogo, che si è sviluppato in un’area nota come “area maledetta”. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle circostanze che hanno portato all’incendio, mentre le operazioni di soccorso sono terminate da poco.

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Le cause del rogo che è divampato nell’ex vivaio della Madonnetta, ad Acilia, sono ancora in corso di valutazione. Il ritrovamento del corpo carbonizzato di un uomo, nella struttura distrutta dalle fiamme, stanno in queste ore alimentando le proteste di quanti, negli anni, avevano segnalato le.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate «Tragedia a Le Mose: cronaca di una morte annunciata»«Come prima cosa non si può che esprimere dolore per il tragico investimento che ha determinato la morte di un lavoratore travolto da un treno alle... Messina, cronaca di una sentenza annunciata (molto) in anticipoRoma, 12 mar – Chi si lamenta che la macchina della giustizia è un vecchio carrozzone che stenta dovrà ricredersi. Argomenti più discussi: Pamela Genini, cronaca di una morte annunciata: le minacce, le mancate denunce e l'ex fidanzato (che ha provato a salvarla) ci invita a...; La politica a Conversano, cronaca di una morte annunciata. L’intervento di Dionigi Lorusso sulle prossime amministrative; L’omicidio di Pietro De Luca, i dubbi sull’ora della morte e il giallo dell’sms alla moglie: si scava nel racconto del sedicenne; Salgono a sei gli indagati per la morte di Giacomo Bongiorni: denunciato per rissa anche il cognato della vittima. La notizia non cancella il dolore, ma restituisce una direzione ai fatti. #Veneto #Verona #Cronaca x.com Delitto di Garlasco: Svolta su Sempio e possibile revisione per Stasi. Ma cosa dicono davvero gli atti? Ne abbiamo parlato con l'Avv. Cataliotti. reddit Dal Texas a Torino, la fuga di Lee Gilley: il presunto killer della moglie incinta chiede asilo per evitare la pena di morteL’ingegnere informatico americano, accusato del duplice omicidio della moglie Christa Bauer Gilley e del feto che portava in grembo, è detenuto in Italia dopo la fuga dagli Stati Uniti con documenti f ... giornalelavoce.it