Durante il Riviera International Film Festival, l’attrice nota per il suo ruolo in Gomorra ha parlato della sua carriera, chiarendo che non ha mai cercato la fama attraverso la recitazione. Ha spiegato che preferisce concentrarsi sui progetti e sui ruoli che le interessano realmente, lasciando a piattaforme come TikTok il compito di offrire visibilità a chi desidera emergere. La sua prossima apparizione cinematografica è prevista per i prossimi mesi.

«Recitare è sempre stata la mia passione, ma non mi è mai interessato fare questo lavoro per diventare famosa», racconta l’attrice, ospite al Riviera International Film Festival, «per questo oggi c’è TikTok. Non farei tutto per lavorare. Ho fatto inserite nei miei contratti il divieto di recitare scene di nudo e di sesso, perché voglio essere certa che il pubblico presti più attenzione all’interpretazione che al corpo. Sono stata spesso scartata per questo motivo, ma sono convinta delle mie idee. Quando hanno cercato di vendermi la gloria, ho saputo dire di no». Cristiana Dell’Anna deve la popolarità a Gomorra. «Questa serie mi ha dato tutto dal punto di vista artistico e personale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristiana Dell'Anna: «Non mi ha mai interessato recitare per diventare famosa. Per questo c'è TikTok»

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