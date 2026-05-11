In risposta alla crisi energetica, il primo ministro indiano ha invitato i cittadini a ridurre i consumi, lavorando da casa, evitando viaggi all’estero e puntando sui prodotti locali. A metà marzo, il paese aveva già riscontrato una significativa carenza di gas a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, che aveva provocato problemi nelle cucine di ristoranti e nella fornitura di energia.

Già a metà marzo la carenza di gas causata dal blocco dello Stretto di Hormuz si era fatta sentire pesantemente in India, con i ristoranti costretti a rivedere i menù causa impossibilità di garantire lunghe cotture e friggere il cibo. Ora, quasi due mesi dopo, è la scarsa disponibilità di petrolio e dei suoi derivati a spaventare il premier Narenda Modi. Che domenica ha lanciato un appello all’austerity: “Evitare i viaggi all’estero, riattivare il lavoro da casa e le riunioni in modalità virtuale come nel periodo del Covid, usare il trasporto pubblico o le auto condivise e acquistare solo prodotti locali per un anno “. Poi ha esortato le famiglie a ridurre il consumo di olio da cucina: scelta salutare ma anche “patriottica”, ha detto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crisi energetica, il premier indiano chiede l’austerity: “Lavorare da casa, evitare viaggi all’estero e comprare solo prodotti locali”

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