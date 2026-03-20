L’Agenzia per l’Energia ha diffuso un decalogo con suggerimenti pratici per ridurre i consumi di carburante, tra cui lavorare da casa, evitare i viaggi in aereo e abbassare di 10 kmh i limiti di velocità in autostrada. Queste misure mirano a contenere i costi energetici e i consumi di benzina. Le indicazioni sono state rese note in una nota ufficiale e riguardano comportamenti quotidiani.

Lavorare da casa, evitare i viaggi in aereo e diminuire di 10 chilometri orari i limiti di velocità in autostrada. Sono tre delle regole contenute nel decalogo dell’ Agenzia internazionale dell’Energia pensate per alleviare la pressione dei prezzi del petrolio sui consumatori in risposta alle interruzioni delle forniture in Medio Oriente, innescate dalla guerra in Iran. Il rapporto dell’Iea è stato pubblicato sull’onda del moltiplicarsi delle previsioni negative sulle scorte nei prossimi mesi e sul conseguente aumento dei prezzi per tutte le tipologie di carburanti con un impatto diretto sia al distributore di benzina che, prossimamente, nel costo delle bollette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lavorare da casa ed evitare i viaggi in aereo”: il decalogo dell’Agenzia per l’Energia per alleviare il caro benzina

Articoli correlati

Targhe alterne, lavoro da casa ed evitate l’aereo: il vademecum dell’Agenzia Internazionale per l’Energia per ridurre i consumi di petrolioLavorare da casa quando possibile, ridurre i limiti di velocità in autostrada, incentivare il trasporto pubblico e il car sharing, evitare i viaggi...

Viaggi omaggio e pizze gratis per l'inaugurazione dell'agenzia de "Il mio viaggio a Napoli"Giuseppe Russo e la compagna Federica Franco hanno annunciato l'apertura per domenica 22 marzo dell'agenzia “Il mio viaggio a Napoli” in via Pitloo...

Approfondimenti e contenuti su Lavorare da casa ed evitare i viaggi in...

Temi più discussi: Smart working e figli. Una ricerca dimostra come lavorare da remoto contrasta il calo delle nascite; 23 posizioni aperte e 10 stage per lavorare in editoria; Lavorare da casa aiuta la natalità: le coppie in smart working fanno più figli (come conferma uno studio internazionale); Malattia, come funzionano visite fiscali e controlli dell’azienda per chi lavora in smart working.

Lavorare da casa aiuta la natalità: le coppie in smart working fanno più figli (come conferma uno studio internazionale)Lavorare da casa può favorire la natalità: uno studio internazionale evidenzia un aumento del 14% nelle coppie con smart working. greenme.it

Lavorare da casa fa bene o male? La risposta dipende da noi...La salute mentale migliora o peggiora quando lavoriamo da casa? Domanda legittima a cui, però, non esiste una risposta sola. Un gruppo di ricercatori australiani ha seguito per vent'anni oltre 16 mila ... gazzetta.it

Studio Laudando. . Vuoi smettere di lavorare prima del tempo ma hai paura di perdere la pensione Attenzione: uscire dal lavoro senza una strategia può farti perdere anni di contributi e diritto alla pensione. Nel 2026 esistono diverse soluzioni legali per a - facebook.com facebook

BREAKING: L’Agenzia internazionale dell’energia raccomanda di lavorare da casa come PRIMO punto per ridurre la domanda di carburanti. Secondo punto: ridurre di 10 km/h i limiti di velocità. Preparo i popcorn. x.com