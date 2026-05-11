Le imprese coinvolte nei lavori di ristrutturazione del Cratere 2009 rischiano il blocco dei cantieri, secondo quanto dichiarato da alcuni rappresentanti. Le aziende si interrogano su come affrontare l’aumento dei costi dei materiali, mentre i residenti del medesimo sito si trovano a usufruire di agevolazioni diverse rispetto alle imprese. La situazione solleva preoccupazioni sulla prosecuzione delle attività e sulle differenze nelle condizioni di assistenza tra cittadini e imprese.

? Domande chiave Come faranno le imprese a coprire i rincari dei materiali?. Perché i residenti del 2009 non hanno le stesse agevolazioni?. Chi deve sbloccare i fondi per evitare il fermo dei cantieri?. Quali misure compensative attendono le famiglie colpite dal sisma?.? In Breve Cratere 20162017 dispone di oltre 1,3 miliardi di euro per contributi e aggiornamenti.. Mancano i nuovi testi normativi dopo la commissione dedicata a Pezzopane e Romano.. Il rischio è la disparità tra zone colpite nel 2009 e nel 20162017.. L'indicizzazione dei costi per il secondo cratere è ferma al 2022.. I cantieri del cratere 2009 rischiano il blocco totale a causa dell’impennata dei prezzi dei materiali e della fine del Superbonus.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cratere 2009, i cantieri rischiano il blocco: Pezzopane e Romano denunciano

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