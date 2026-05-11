Dopo la partita tra Napoli e Bologna, terminata 2-2, l’allenatore del Napoli ha commentato il risultato, affermando che non è la prima volta che la squadra si trova sotto di due gol e che questa situazione non è casuale. Le sue parole sono state rilasciate al termine dell’incontro, trasmesso da Dazn. La partita si è conclusa con un pareggio che ha lasciato alcune riflessioni sulla prestazione del team.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al termine della sfida contro il Bologna al Maradona Napoli-Bologna 2-2, Conte a Dazn. “Quando vai a pressare, devi pressare forte, altrimenti corri solamente e fai solo fatica. Dovevamo essere più cattivi nel discorso della pressione. Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta che accade, quindi non è un caso. Bisogna essere più cattivi. Non è la prima volta che era successo. Abbiamo recuperato anche giustamente, abbiamo provato a vincere. Se non le puoi vincere non le devi perdere. È stata la beffa finale, non penso che la meritassimo però ci sta. Adesso bisogna recuperare energie, mancano due partite.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Non è la prima volta che andiamo sotto 2-0, non è un caso”

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