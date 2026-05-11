Conte | Noi poco cattivi Alisson cresce Hojlund non segna? Non si può dirgli nulla

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Napoli ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando che il portiere sta migliorando e che il giovane attaccante, nonostante non abbia ancora segnato, riceve il suo sostegno. Ha aggiunto che, pur non essendo soddisfatto di alcune prestazioni, non attribuisce colpe specifiche ai giocatori e ha fatto notare come a volte le partite siano influenzate da fattori imprevedibili.

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La tanto sospirata qualificazione in Champions League non è compromessa, ma anche rinviarla ancora è piuttosto fastidioso. Specialmente se poi il Napoli si ritrova a crollare col Bologna a tempo scaduto, rallentando come diverse rivali lì in alto. Tuttavia, forse ad Antonio Conte ha dato più fastidio andare sotto di due reti dopo 34 minuti. "Non è una questione di come abbiamo iniziato. Quando si va a pressare, bisogna farlo forte. Se si va non convinti si perde solo tempo ed energie. Potevamo essere più cattivi, cercavamo di prenderli molto alti. Non è la prima volta che quest'anno ci ritroviamo ad andare sotto 2-0 ed evidentemente non è un caso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Conte: "Noi poco cattivi. Alisson cresce. Hojlund non segna? Non si può dirgli nulla"
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