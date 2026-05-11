Conte | Noi poco cattivi Alisson cresce Hojlund non segna? Non si può dirgli nulla

L’allenatore del Napoli ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando che il portiere sta migliorando e che il giovane attaccante, nonostante non abbia ancora segnato, riceve il suo sostegno. Ha aggiunto che, pur non essendo soddisfatto di alcune prestazioni, non attribuisce colpe specifiche ai giocatori e ha fatto notare come a volte le partite siano influenzate da fattori imprevedibili.

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