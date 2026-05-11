Dopo la partita, l'allenatore ha commentato il risultato sottolineando che l'approccio della squadra è risultato troppo morbido, portando a una sconfitta che si ripete più volte. Ai microfoni di Dazn, ha analizzato il pareggio, evidenziando le difficoltà nella gestione della gara e criticando le scelte fatte in campo. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle recenti prestazioni della squadra, spesso caratterizzate da avvi più lenti e meno incisivi.

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Antonio Conte, analizzando il pareggio, l’approccio della squadra, la beffa finale e la crescita di alcuni singoli come Højlund e Alisson. Mi concentro su due momenti della partita: l’approccio e il finale. Le ha dato più fastidio l’inizio?“Non lo so, l’inizio di partita. quando vai a pressare devi andare forte, altrimenti se vai mezzo e mezzo tante volte corri solamente e fai solo fatica. Magari potevamo essere un pochettino più cattivi nel discorso della pressione, perché andavamo a prenderli molto alti. Ritrovarsi sotto 2-0 non è la prima volta che accade quest’anno, quindi se non è la prima volta significa che non è un caso.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Approccio troppo morbido, non è la prima volta che andiamo sotto”

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