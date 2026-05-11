Le voci su una possibile svolta nel rapporto tra l'ex allenatore e il club partenopeo continuano a circolare. Nonostante le indiscrezioni, non ci sono ancora annunci ufficiali che confermino un addio, e si parla di un possibile nuovo percorso per l’ex tecnico. Il futuro di questa collaborazione resta incerto, ma si fanno avanti ipotesi che suggeriscono l’apertura a ulteriori sviluppi e incontri tra le parti.

Non è affatto detto che la storia tra Conte e il Napoli finisca. Anzi. Ripetiamo: ci sono otto milioni di motivi perché non si chiuda questa esperienza. Il tecnico ha ancora un anno di contratto, a una cifra molto prossima gli otto milioni netti. Non si capisce perché debba rinunciarvi avendo a disposizione una squadra forte visto che è seconda in classifica ed è stata in corsa per lo scudetto fino a tre quattro giornate fa. L’incontro con De Laurentiis è caricato di molta attesa. Però, ragionando, sembra davvero complesso che si arrivi a rottura, per giunta nell’anno del centenario. Antonio Conte sa benissimo che il calcio sta cambiando, anzi è già cambiato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte a Napoli potrebbe accettare un percorso nuovo per lui

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CONTE: A Napoli sto bene ho voglia e disponibilità per continuare questo percorso | DAZN

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