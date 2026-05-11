Comunicato Stampa | La Festa della Mamma continua | Tineco prolunga le celebrazioni con sconti dedicati su Amazon
La Festa della Mamma prosegue con promozioni speciali su Amazon, dove Tineco ha deciso di prolungare gli sconti dedicati. Le offerte sono disponibili per un periodo limitato e riguardano diversi prodotti del marchio. La comunicazione proviene direttamente dall’azienda, che ha annunciato le promozioni attraverso un comunicato ufficiale. Nessuna informazione aggiuntiva sui dettagli delle offerte o sulla durata della promozione viene fornita in questa nota.
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