Comune siglata la pre-intesa sul contratto integrativo La Fp Cgil | Risultato significativo

Da udinetoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata raggiunta una pre-intesa tra il Comune e i rappresentanti dei lavoratori sul nuovo contratto integrativo decentrato. La sigla mette in evidenza l’avanzamento nei negoziati riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti del personale comunale. La Fp Cgil ha commentato la firma come un risultato importante per i dipendenti coinvolti. L’accordo ora passa alla fase di dialogo successiva prima della definizione definitiva.

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Passi avanti per i dipendenti del Comune di Udine grazie alla sigla della pre-intesa sul nuovo contratto integrativo decentrato. L'accordo punta sulla valorizzazione del personale attraverso progressioni economiche, il potenziamento del welfare e l’aumento delle indennità per numerose categorie.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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