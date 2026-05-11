Comune siglata la pre-intesa sul contratto integrativo La Fp Cgil | Risultato significativo

È stata raggiunta una pre-intesa tra il Comune e i rappresentanti dei lavoratori sul nuovo contratto integrativo decentrato. La sigla mette in evidenza l’avanzamento nei negoziati riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti del personale comunale. La Fp Cgil ha commentato la firma come un risultato importante per i dipendenti coinvolti. L’accordo ora passa alla fase di dialogo successiva prima della definizione definitiva.

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