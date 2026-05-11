Comune siglata la pre-intesa sul contratto integrativo La Fp Cgil | Risultato significativo
È stata raggiunta una pre-intesa tra il Comune e i rappresentanti dei lavoratori sul nuovo contratto integrativo decentrato. La sigla mette in evidenza l’avanzamento nei negoziati riguardanti le condizioni di lavoro e i diritti del personale comunale. La Fp Cgil ha commentato la firma come un risultato importante per i dipendenti coinvolti. L’accordo ora passa alla fase di dialogo successiva prima della definizione definitiva.
Passi avanti per i dipendenti del Comune di Udine grazie alla sigla della pre-intesa sul nuovo contratto integrativo decentrato. L'accordo punta sulla valorizzazione del personale attraverso progressioni economiche, il potenziamento del welfare e l’aumento delle indennità per numerose categorie.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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