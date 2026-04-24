Floramiata vicina l’intesa sul contratto integrativo

Si avvicina l’accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione della fabbrica di Piancastagnaio per il rinnovo del contratto integrativo. Le parti stanno discutendo sui dettagli dell’intesa, che potrebbe essere definita a breve. La trattativa riguarda le condizioni di lavoro e alcuni aspetti retributivi, senza ulteriori informazioni sui contenuti specifici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito.

di Massimo Cherubini Verso un’intesa sul contratto integrativo dei lavoratori della Floramiata di Piancastagnaio. Il confronto tra sindacati, proprietà e dirigenza aziendale che si è svolto martedì ha dato indicazioni giudicate "positive". Le proposte economiche e normative fatte ai rappresentanti sindacali verranno ora sottoposte all’approvazione dei lavoratori che si riuniranno in assemblea entro la prima settimana di maggio. Nel frattempo resta ancora attivo lo stato di agitazione proclamato da Fai-Cisl e Flai Cgil alla fine dello scorso mese di febbraio. Tra le motivazioni addotte a sostegno della proclamazione dello stato di agitazione il primo punto era legato alle " relazioni sindacali ".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Floramiata, vicina l’intesa sul contratto integrativo Notizie correlate Ikea Italia: "Raggiunta l’intesa sul rinnovo del contratto integrativo"Ikea Italia annuncia il raggiungimento di un’intesa sul rinnovo del contratto integrativo aziendale. Ceis, accordo sul lavoro: più qualità e inclusione nei servizi educativi, firmato il contratto integrativoE’ stato firmato mercoledì pomeriggio (4 febbraio), presso la Direzione del Ceis - Centro Educativo Italo Svizzero di Rimini “Remo Bordoni”- il primo... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Floramiata, vicina l’intesa sul contratto integrativo. Floramiata, vicina l’intesa sul contratto integrativodi Massimo Cherubini Verso un’intesa sul contratto integrativo dei lavoratori della Floramiata di Piancastagnaio. Il confronto tra sindacati, proprietà e ... lanazione.it Confronto su Floramiata: Accordi non rispettati: Troveremo un’intesaStato di agitazione sindacale alla Floramiata di Piancastagnaio. Lo hanno proclamato i sindacati di categoria a conclusione di un’assemblea con i lavoratori. Nel documento dei sindacati, approvato ... lanazione.it