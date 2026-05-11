Comune siglata la pre-intesa sul contratto integrativo La Fp Cgil | Risultato significativo
Il Comune di Udine ha raggiunto un accordo preliminare sul nuovo contratto integrativo decentrato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori. La sigla di questa pre-intesa rappresenta un passo avanti nel processo contrattuale e viene accolta come un risultato importante dalle sigle sindacali coinvolte. Ora si attende il passaggio successivo per definire ufficialmente i dettagli dell’accordo.
Passi avanti per i dipendenti del Comune di Udine grazie alla sigla della pre-intesa sul nuovo contratto integrativo decentrato. L'accordo punta sulla valorizzazione del personale attraverso progressioni economiche, il potenziamento del welfare e l’aumento delle indennità per numerose categorie.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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