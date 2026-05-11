Comunali la candidata Foti apre a una stagione di partecipazione e confronto

Alle prossime elezioni comunali di Montebello Ionico, la candidata sindaca della lista “Diamoci ancora una mano” ha annunciato un impegno rinnovato per favorire la partecipazione e il confronto tra cittadini e amministrazione. Durante un evento pubblico, ha evidenziato l’importanza di valorizzare l’esperienza amministrativa condivisa, invitando alla collaborazione per il futuro del paese. La candidata ha anche sottolineato che questo approccio sarà centrale nel suo programma elettorale.

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