Comunali il consiglio di Stato conferma l' esclusione della lista Ogni Giorno Reggio Calabria
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione della lista Ogni Giorno Reggio Calabria dalle elezioni comunali previste per il prossimo maggio. Con questa decisione, si chiude definitivamente la possibilità di partecipare alle elezioni per quella lista. La comunicazione ufficiale è arrivata in seguito a un procedimento giudiziario avviato per verificare le condizioni di ammissione alle consultazioni.
Sfuma definitivamente l’ultima speranza di rientrare nella corsa per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026 per la lista Ogni Giorno Reggio Calabria. Dopo il ricorso respinto dal Tar, infatti, anche il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza presentata contro la ricusazione della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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