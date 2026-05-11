Computo pensione Gestione Separata no arretrati e assegno solo dalla domanda | la sentenza

Una recente sentenza ha chiarito che la pensione di vecchiaia, calcolata con il metodo del computo dei contributi nella Gestione Separata dell'Inps, decorre solo dalla data di presentazione della domanda. La pronuncia esclude la possibilità di accrediti di arretrati, confermando che l’assegno viene erogato esclusivamente a partire da quel momento. La sentenza riguarda lavoratori con carriere miste e si applica alle modalità di calcolo e decorrenza della pensione.

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La giurisprudenza più recente ha messo un punto fermo su una questione che interessa molti lavoratori con carriere “miste”: la decorrenza della pensione di vecchiaia quando si utilizza il computo dei contributi nella Gestione Separata Inps. Il messaggio della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 105422026 è chiaro: non sempre il trattamento previdenziale parte dal momento in cui si maturano i requisiti anagrafici. In alcuni casi, infatti, tutto dipende da quando si presenta la domanda. Vediamo più da vicino perché. Il caso concreto, che cosa è successo in breve. La vicenda che ha portato al pronunciamento della Suprema Corte nasce da un contenzioso tra un pensionato e Inps.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Computo pensione Gestione Separata, no arretrati e assegno solo dalla domanda: la sentenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pensioni in computo, niente arretrati con Gestione Separata: vale la data della domandaUna recente ordinanza della Corte di Cassazione ha precisato i contorni del diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia e del supplemento di... Argomenti più discussi: Pensioni in computo, niente arretrati con Gestione Separata: vale la data della domanda; Pensioni, niente arretrati se la domanda arriva dopo. Ecco cosa dice la Cassazione; Pensione di vecchiaia in computo, la decorrenza parte solo dalla domanda; Esenzione IRPEF per le pensioni alle vittime del dovere: rimborso su tutto il 2026.