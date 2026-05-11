Come educhi il tuo cane dipende da come i tuoi genitori sono stati con te | uno studio analizza gli stili relazionali
Una ricerca universitaria ha esaminato come gli atteggiamenti educativi dei genitori influenzino il modo in cui le persone si relazionano con i propri cani. Lo studio ha analizzato le modalità di educazione adottate in famiglia e ha confrontato questi schemi con i comportamenti umani nei confronti degli animali domestici. Sono stati coinvolti diversi soggetti per valutare eventuali connessioni tra il rapporto con i genitori e quello con i cani.
Una ricerca universitaria ha valutato come gli stili genitoriali si riflettono anche nella relazione uomo-cane. In particolare le persone tendono ad essere permissive con i loro animali domestici a fronte di scelte poi che riguardano l'orientamento personale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Padel, cresce il boom ma aumentano gli infortuni: uno studio analizza le vibrazioni del gesto tecnicoIl padel è uno degli sport più praticati e in più rapida espansione al mondo: 1,5 milioni di giocatori in Italia, 20 milioni in Europa e 35 milioni a...
10 attività primaverili da fare con il tuo cane e il tuo gatto per rafforzare il legameDal 21 marzo, ogni anno, inizia la stagione di rinascita, luce e movimento: è il momento ideale per riscoprire il rapporto con i propri animali...