Come educhi il tuo cane dipende da come i tuoi genitori sono stati con te | uno studio analizza gli stili relazionali

Una ricerca universitaria ha esaminato come gli atteggiamenti educativi dei genitori influenzino il modo in cui le persone si relazionano con i propri cani. Lo studio ha analizzato le modalità di educazione adottate in famiglia e ha confrontato questi schemi con i comportamenti umani nei confronti degli animali domestici. Sono stati coinvolti diversi soggetti per valutare eventuali connessioni tra il rapporto con i genitori e quello con i cani.

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