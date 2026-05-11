Come educhi il tuo cane dipende da come i tuoi genitori sono stati con te | uno studio analizza gli stili relazionali

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ricerca universitaria ha esaminato come gli atteggiamenti educativi dei genitori influenzino il modo in cui le persone si relazionano con i propri cani. Lo studio ha analizzato le modalità di educazione adottate in famiglia e ha confrontato questi schemi con i comportamenti umani nei confronti degli animali domestici. Sono stati coinvolti diversi soggetti per valutare eventuali connessioni tra il rapporto con i genitori e quello con i cani.

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Una ricerca universitaria ha valutato come gli stili genitoriali si riflettono anche nella relazione uomo-cane. In particolare le persone tendono ad essere permissive con i loro animali domestici a fronte di scelte poi che riguardano l'orientamento personale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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