Col Bologna De Bruyne fuori all' ultimo momento | il motivo dell' assenza

Kevin De Bruyne non parteciperà alla partita tra Napoli e Bologna, né sarà presente in panchina. Il centrocampista belga, inizialmente considerato come possibile titolare, è stato escluso all’ultimo minuto senza ulteriori dettagli sul motivo dell’assenza. La squadra dovrà quindi fare a meno delle sue presenze nel match di campionato.

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Kevin De Bruyne non sarà a disposizione di Antonio Conte per Napoli-Bologna. Il centrocampista belga, inizialmente indicato tra i possibili titolari per il posticipo di campionato, non andrà nemmeno in panchina.Il motivo è legato a un problema accusato durante la rifinitura. Secondo quanto.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate De Bruyne verso la panchina: i numeri del momentoIl momento di Kevin De Bruyne è diventato uno dei temi più delicati in casa Napoli. De Bruyne: “Napoli-Milan per il secondo posto, per il momento. Modric top player”Kevin De Bruyne, classe 1991, è arrivato la scorsa estate al Napoli - a parametro zero - dopo dieci stagioni di successi nel Manchester City. Argomenti più discussi: Napoli, De Bruyne verso la conferma col Bologna; Napoli-Bologna, le probabili formazioni della partita di Serie A; Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Napoli, col Bologna vale la Champions. Brutte notizie in casa Napoli: come riporta Sky Sport Kevin #DeBruyne va verso il forfait per la partita col Bologna x.com De Bruyne sulla differenza tra Italia e Inghilterra: Penso che in Italia molte delle squadre giochino molto simili tra loro, dove si annullano a vicenda un po'. Dove invece in Inghilterra ci sono molte squadre che giocheranno in modo molto diverso. reddit Napoli, De Bruyne verso il forfait col Bologna: il belga resta in forte dubbioIl Napoli continua la preparazione in vista della sfida contro il Bologna, ma Antonio Conte potrebbe dover rinunciare a Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, infatti, è in forte dubbio per il post ... gonfialarete.com