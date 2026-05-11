Coco Gauff | i fan segnalano una sorprendente nuova debolezza nel suo gioco

Da napolipiu.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, alcuni fan hanno notato segnali di una nuova debolezza nel gioco di Coco Gauff, mentre sui social si discutono le sue recenti prestazioni. La giocatrice ha ottenuto vittorie importanti, ma sono emerse anche critiche relative a cambiamenti tecnici nel suo stile. Le analisi degli esperti evidenziano alcune difficoltà nel suo modo di colpire e muoversi in campo, suscitando interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff ha recentemente mostrato che il suo gioco richiede ancora miglioramenti significativi, come evidenziato dalla sua vittoria all’Italian Open. Nonostante il successo, ci sono state nuove preoccupazioni riguardanti la sua performance, in particolare il servizio e il colpo di diritto, problemi che la giovane tennista ha manifestato anche in passato. Gauff ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set contro Solana Sierra, riuscendo a vincere in tre set. Anche in questa partita, le sue debolezze sono state particolarmente evidenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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