Coco Gauff ha condiviso quale elemento del gioco di Rafael Nadal intende mettere in evidenza durante la stagione sulla terra battuta. La giovane tennista ha spiegato che mira a sfruttare la sua velocità e agilità per contrastare le caratteristiche del suo avversario. Intanto, Gauff ha iniziato con successo la sua partecipazione alla Stuttgart Open, mostrando determinazione e buona forma.

"> Coco Gauff Inizia alla Grande alla Stuttgart Open. Coco Gauff ha dato il via alla sua stagione sulla terra rossa in modo positivo, superando Liudmila Samsonova nel primo turno dello Stuttgart Open. L’atleta americana ha dominato con un punteggio di 7-5, 6-1, accedendo così ai quarti di finale di questo prestigioso torneo WTA 500, mentre si prepara per la difesa del titolo al Roland Garros di quest’anno. La Gauff, che ha conquistato il suo secondo titolo maggiore lo scorso anno al Roland Garros, ha mostrato una notevole forma sui campi in terra battuta. Già nel 2022, aveva raggiunto le finali sia a Madrid che a Roma, prima di vincere contro la numero uno al mondo, Aryna Sabalenka, a Parigi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff rivela quale aspetto del gioco di Nadal vuole sfruttare sulla terra battuta.

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