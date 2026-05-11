Al Cnpr Forum si apre la discussione sulla transizione energetica in Italia. Secondo alcuni partecipanti, il Paese sta facendo poco in questo settore e l’attenzione del governo si concentra principalmente sul nucleare. La sfida per un futuro più sostenibile è già in atto, con dibattiti e confronti tra esperti e rappresentanti istituzionali. La questione energetica rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

“In Italia si fa ben poco sulla transizione energetica e questo governo ha solo il pallino del nucleare. L’Europa ha dato obiettivi chiari ma noi facciamo fatica a raggiungerli. L’Italia che ha la possibilità di sfruttare l’energia fotovoltaica, si concede il lusso di far finire gli incentivi per le comunità energetiche. Quello che doveva essere il perno principale per l’autosostentamento energetico è diventata una barriera allo sviluppo. Non possiamo prescindere dalle risorse naturali del nostro Paese come il sole, il vento e il mare. Eppure investiamo poco in questi settori continuando a trivellare in Adriatico o a puntare sulla rigassificazione se non in un fantomatico nucleare con costi enormemente superiori alle rinnovabili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cnpr Forum, è già iniziata la sfida per la transizione green

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