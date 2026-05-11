CMB-Cagliari sfida decisiva al PalaSaponara | ecco come entrare

Sabato sera al PalaSaponara si svolgerà una partita importante tra CMB e un avversario ancora da definire. I tifosi interessati devono sapere come evitare le code al botteghino, che si trova presso lo stadio. I biglietti sono disponibili sia presso i punti vendita autorizzati, sia online, attraverso il sito ufficiale dell’evento. Per assistere alla partita, è consigliato acquistare i tagliandi in anticipo.

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? Domande chiave Come evitare le code al botteghino del PalaSaponara sabato sera?. Dove si possono acquistare i biglietti per la sfida decisiva?. Chi può entrare gratuitamente al PalaSaponara senza pagare il biglietto?. Come devono richiedere l'accredito stampa gli addetti ai lavori?.? In Breve Biglietto per sostenitori a 5 euro acquistabile su liveticket.it o presso Clavin bar.. Ingresso gratuito per tesserati CMB e ragazzi sotto i 14 anni.. Accrediti stampa FIGC o AIA via email entro 24 ore dall'incontro.. Evento al PalaSaponara di Salandra per promuovere il calcio femminile locale.. Il PalaSaponara di Salandra ospiterà sabato 16 maggio alle ore 19 la seconda sfida decisiva tra CMB e Cagliari per i quarti di finale play-off scudetto del calcio a 5 femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CMB-Cagliari, sfida decisiva al PalaSaponara: ecco come entrare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cagliari, sfida decisiva per la salvezza: Pisacane punta sul riscattoAlle ore 15:00 di questa domenica 12 aprile 2026, la Unipol Domus diventerà il palcoscenico di un confronto che va ben oltre i tre punti in palio,... Play-off Scudetto: il Cmb travolge Cagliari con un netto 4-1? Domande chiave Come ha fatto il Cmb a neutralizzare la pressione del pubblico sardo? Chi sono le giocatrici che hanno deciso il match nei momenti...