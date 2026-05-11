CLIL sentenza definitiva | molti titoli non valgono Ecco i percorsi di MasterMnemosineit riconosciuti nelle GPS

Una recente decisione del Consiglio di Stato ha stabilito che numerosi titoli ottenuti tramite certificazioni CLIL non sono riconosciuti legalmente. La sentenza mette fine a discussioni sulla validità di queste certificazioni e definisce chiaramente quali percorsi di formazione riconosciuti siano inseriti nelle GPS, ovvero nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La decisione riguarda principalmente i titoli rilasciati da alcuni percorsi di Master e certificazioni specifiche.

Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce definitivamente: molte certificazioni CLIL non hanno valore legale. Solo i percorsi universitari sono riconosciuti. Ecco cosa cambia per GPS, concorsi e punteggio docenti. Se hai conseguito, o stai per conseguire, una certificazione CLIL, è importante verificare con attenzione la sua validità: non tutti i titoli sono riconosciuti ai. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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