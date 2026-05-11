Cirò Marina San Cataldo riceve le chiavi | fede e rito sul mare

A Cirò Marina, a San Cataldo si è svolta una cerimonia sul lungomare durante la quale è stata consegnata una chiave simbolica. La celebrazione ha unito riti tradizionali e musica elettronica, creando un evento in piazza. Un cittadino è stato premiato per aver dedicato cinquant’anni all’attività nel comitato locale. La manifestazione ha coinvolto presenti e partecipanti in un’atmosfera tra tradizione e innovazione.

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? Domande chiave Come si intrecciano i riti antichi con la musica elettronica in piazza?. Chi è il cittadino premiato per cinquant'anni di impegno nel comitato?. Cosa rappresentano i vestitini indossati dai bambini durante la novena?. Perché la processione acquatica è fondamentale per i pescatori locali?.? In Breve Novena iniziata il 28 aprile con passaggio del Patrono nelle scuole locali.. Riconoscimento a Cataldo Amodeo per cinquant'anni di impegno nel Comitato Festa.. Processione acquatica verso il Santuario di Madonna di Mare con imbarcazioni locali.. Agape sociale l'8 maggio presso il promontorio con ragazzi dell'Unitalsi.. Il 7 maggio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cirò Marina, San Cataldo riceve le chiavi: fede e rito sul mare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate San Cataldo: 60 musicisti ridanno vita al rito di A ScinnenzaNel cuore della Sicilia, a San Cataldo, la Settimana Santa del 2026 si prepara a vivere un momento di svolta con il rito di A Scinnenza, una... Sellia Marina, il rito della Cunfrunta: tra fede e rinascitaLa comunità di Sellia Marina si è riunita domenica 5 aprile per celebrare la Cunfrunta di Pasqua, un rito che ha l’incontro tra Gesù risorto e la... Argomenti più discussi: Cirò Marina, festa di San Cataldo: il programma dal 7 all’11 maggio 2026; San Cataldo a Cirò Marina: fede, tradizioni e il rito del mare; Cirò si fa bella per il Merano Wine Festival e le celebrazioni del Santo Patrono; Calcio, campionato di I categoria Calabria: classifica marcatori dopo la 29esima Giornata.