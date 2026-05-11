Circa Stellam a Palmanova | Fantin e Trombetta dominano la terza tappa del Trofeo Friuli

A Palmanova si è svolta la terza tappa del Trofeo Friuli, chiamata Circa Stellam, con una forte partecipazione di atleti locali. Durante la manifestazione, i due mezzofondisti si sono distinti dominando le rispettive gare, con prestazioni che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente. La competizione si è svolta nel rispetto del regolamento e ha visto la presenza di tecnici e appassionati che hanno seguito con interesse le varie discipline in programma.

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La città stellata di Palmanova è diventata il cuore pulsante dell'atletica provinciale con la disputa del Circa Stellam. La manifestazione organizzata con cura dalla Jalmicco Corse ha richiamato al nastro di partenza una folta schiera di corridori pronti a sfidarsi lungo un percorso di 5.🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trofeo Friuli, record di partecipazione: 368 runner alla tappa "frazione k" a Feletto UmbertoRecord di partecipazione per il Trofeo Friuli: la seconda tappa, la “Frazione K” di Feletto Umberto, ha fatto registrare 368 atleti al traguardo, il...