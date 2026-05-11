Cinque cammini storici un’unica destinazione | l’Italia da scoprire a piedi
Cinque percorsi storici, tutti diretti verso un’unica meta: l’Italia, da esplorare a piedi. La promozione di questi grandi cammini religiosi e storici sta crescendo a livello internazionale, attirando un numero sempre maggiore di visitatori. Questi itinerari attraversano diverse regioni del paese, offrendo un collegamento tra le tradizioni antiche e il patrimonio culturale. La loro diffusione si accompagna a iniziative di promozione e comunicazione a livello globale.
Si rafforza la promozione internazionale dei grandi cammini storici e religiosi che attraversano l’Italia. Sotto il coordinamento di ENIT S.P.A. — Agenzia Nazionale del Turismo, in raccordo con il Ministero del Turismo, prende forma “Antichi Cammini d’Italia”: un’azione integrata, finanziata dall’Unione europea – NextGenerationEU, di valorizzazione dedicata a cinque itinerari di rilievo europeo — la Via Francigena, la Via di Francesco, il Cammino di San Benedetto, la Romea Strata e la Via Romea Germanica — con l’obiettivo di posizionare in modo strutturato l’Italia tra le walking destination internazionali. Il cammino è oggi una delle modalità di viaggio in più rapida crescita a livello europeo.🔗 Leggi su Panorama.it
EL PELIGRO DE VISITAR EL SUR DE ITALIA
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