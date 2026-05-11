Cinema e dibattiti per i diritti civili | la città si tinge d' arcobaleno
Il Comune di Cesena ha annunciato la conferma della propria adesione a Ready, una rete nazionale di enti locali dedicata alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La città ha anche organizzato eventi, tra cui proiezioni di film e dibattiti, per promuovere i diritti civili e l’inclusione. Queste iniziative si sono svolte in un’atmosfera di celebrazione e consapevolezza, con il centro cittadino decorato con simboli arcobaleno.
Il Comune di Cesena rinnova il proprio impegno per i diritti civili e l’inclusione confermando l’adesione a Ready, la rete nazionale degli enti locali impegnati nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere, anche in chiave.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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