Cinema e dibattiti per i diritti civili | la città si tinge d' arcobaleno

Il Comune di Cesena ha annunciato la conferma della propria adesione a Ready, una rete nazionale di enti locali dedicata alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La città ha anche organizzato eventi, tra cui proiezioni di film e dibattiti, per promuovere i diritti civili e l’inclusione. Queste iniziative si sono svolte in un’atmosfera di celebrazione e consapevolezza, con il centro cittadino decorato con simboli arcobaleno.

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