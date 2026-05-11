Nella capitale bulgara si sono radunate circa 250 mila persone durante i tre giorni del Giro d’Italia, dimostrando un grande entusiasmo per la corsa. La presenza di spettatori ha animato le strade e le zone di passaggio della gara, creando un’atmosfera vivace e partecipata. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che hanno seguito le tappe con interesse e entusiasmo.

Ciao Bulgaria, il Giro ricorderà la tua accoglienza, le tue città di radici antiche e grandi sogni, la tua campagna generosamente verde e la tua colossale e appassionata partecipazione. E se la ricorderanno anche Paul Magnier, il nuovo fenomeno delle volate, e Guillermo Thomas Silva, il giovane uruguaiano in rosa. La terza tappa, da Plovdiv a Sofia, ha confermato l’interesse dei bulgari per il ciclismo e la loro commovente presenza (250 mila ieri nella capitale), e ha consacrato Paul Magnier, l’altro Paul come lo chiamano i francesi innamorati di Seixas. Il ventiduenne velocista della Soudal-Quick Step ha bruciato sul traguardo Jonathan Milan, ma l’olimpionico questa volta ha dato l’impressione di essere in crescita e ha perso perché il suo treno non si è presentato puntuale e perché ha sbagliato i tempi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ciao Bulgaria, quanto amore per il Giro: 250 mila persone a Sofia

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