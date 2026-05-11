Dopo vent’anni di attività, il forum dedicato ai collezionisti e agli appassionati del settore è stato chiuso. La decisione segna la fine di un punto di riferimento per molti utenti che vi partecipavano regolarmente. La chiusura del sito è stata comunicata senza ulteriori dettagli, lasciando spazio a una domanda su cosa accadrà ai contenuti e ai commenti lasciati dagli iscritti nel tempo.

Il punto di riferimento per collezionisti e appassionati del settore è stato chiuso dopo vent’anni di servizio. Digital Press, infatti, non era solo un forum: era un luogo di ritrovo che univa discussioni, interviste e segreti adesso difficilmente trovabili altrove. Una perdita che tocca inevitabilmente l’intera storia dei videogiochi. Quali sono le ragioni che hanno portato alla chiusura di Digital Press?. Il sito, fondato nel lontano 1991 da Kevin Oleniacz e Joe Santulli, ha rappresentato un punto saldo per l’intero mondo videoludico. È stato Sean Robinson ad annunciare attraverso un messaggio online la chiusura del forum. Quest’ultimo ha spiegato che la ragione preminente è strettamente legata ai costi di hosting di circa 42 dollari al mese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chiude Digital Press e con esso una storia durata vent’anni, ma cos’è successo al forum?

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