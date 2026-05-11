Chiasso sequestrato un tir carico di cenere di zinco
A Chiasso, durante un controllo doganale, è stato sequestrato un tir che aveva dichiarato di trasportare lavori di ferro e acciaio. Tuttavia, dagli accertamenti è risultato che nel veicolo erano nascoste 24 tonnellate di cenere di zinco. Il trasporto era diretto verso un paese dell’Unione europea e si è concluso con il sequestro del materiale. La polizia ha avviato indagini per verificare eventuali responsabilità.
Como, 11 maggio 2026 – Avevano dichiarato un carico di "altri lavori di ferro e acciaio", ma il controllo doganale ha svelato il reale contenuto del tir: 24 tonnellate di cenere di zinco trasportate illegalmente verso l'Unione europea. Operazione delle agenzie doganali. L'operazione è stata condotta i dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ponte Chiasso insieme ai finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, che hanno fermato un autoarticolato immatricolato in Lituania e proveniente dalla Francia. L'approfondimento dei documenti e fisico del mezzo, disposto sulla base dell'analisi dei rischi e della particolare tipologia di merce dichiarata, ha fatto emergere incongruenze tra i documenti doganali e il materiale effettivamente trasportato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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