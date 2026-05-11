Chiasso sequestrato un tir carico di cenere di zinco

A Chiasso, durante un controllo doganale, è stato sequestrato un tir che aveva dichiarato di trasportare lavori di ferro e acciaio. Tuttavia, dagli accertamenti è risultato che nel veicolo erano nascoste 24 tonnellate di cenere di zinco. Il trasporto era diretto verso un paese dell’Unione europea e si è concluso con il sequestro del materiale. La polizia ha avviato indagini per verificare eventuali responsabilità.

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Como, 11 maggio 2026 – Avevano dichiarato un carico di "altri lavori di ferro e acciaio", ma il controllo doganale ha svelato il reale contenuto del tir: 24 tonnellate di cenere di zinco trasportate illegalmente verso l'Unione europea. Operazione delle agenzie doganali. L'operazione è stata condotta i dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ponte Chiasso insieme ai finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso, che hanno fermato un autoarticolato immatricolato in Lituania e proveniente dalla Francia. L'approfondimento dei documenti e fisico del mezzo, disposto sulla base dell'analisi dei rischi e della particolare tipologia di merce dichiarata, ha fatto emergere incongruenze tra i documenti doganali e il materiale effettivamente trasportato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiasso. sequestrato un tir carico di cenere di zinco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio Grosseto-Siena: autista scampa, tir in cenereNel pomeriggio di mercoledì 1 aprile, un incidente drammatico ha interessato la strada che collega Grosseto a Siena, nel tratto vicino allo svincolo... Tir sospetto in autostrada: a bordo carico di moto rubateAll’alba di sabato scorso, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sampierdarena ha individuato un autoarticolato che percorreva il... Argomenti più discussi: Chiasso. sequestrato un tir carico di cenere di zinco; A Ponte Chiasso sequestrato un Tir con 24 tonnellate di rifiuti: denunciato autista bielorusso; Tir carico di rifiuti in dogana: sequestrato a Ponte Chiasso; Ponte Chiasso, sequestrato tir con 24 tonnellate di rifiuti speciali.