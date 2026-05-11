Chiara Scappaticci al Festival di Vienna 2026 | la giovane flautista del Refice conquista l’Europa
Al Festival di Vienna 2026, una giovane flautista del Conservatorio “Refice” di Frosinone si è esibita, ottenendo un riconoscimento significativo. La sua performance ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica presenti all’evento, contribuendo a rafforzare la reputazione dell’istituto musicale. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione importante per mettere in mostra i talenti formati in Italia, con un focus sulla scena europea.
Nuovo importante riconoscimento per il Conservatorio di Musica “Licinio Refice” di Frosinone e per una delle sue giovani eccellenze. La flautista Chiara Scappaticci, allieva del Maestro Bruno Paolo Lombardi presso la Scuola di Flauto dell’istituto, è stata selezionata come partecipante effettivo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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