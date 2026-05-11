Chiara Scappaticci al Festival di Vienna 2026 | la giovane flautista del Refice conquista l’Europa

Al Festival di Vienna 2026, una giovane flautista del Conservatorio “Refice” di Frosinone si è esibita, ottenendo un riconoscimento significativo. La sua performance ha attirato l’attenzione del pubblico e della critica presenti all’evento, contribuendo a rafforzare la reputazione dell’istituto musicale. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione importante per mettere in mostra i talenti formati in Italia, con un focus sulla scena europea.

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