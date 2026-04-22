Frosinone i talenti del Conservatorio Refice brillano in Italia e in Europa

Nel Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, alcuni giovani talenti hanno ricevuto due riconoscimenti significativi, rafforzando la reputazione del istituto a livello nazionale ed europeo. Questi premi attestano la qualità della formazione musicale offerta e il livello di preparazione raggiunto dagli studenti, che si affermano in concorsi e manifestazioni musicali di rilievo. La soddisfazione per i successi ottenuti si lega alla crescita del conservatorio stesso.

Due importanti riconoscimenti impreziosiscono il percorso di eccellenza del Conservatorio di Musica Licinio Refice, confermando il valore della formazione offerta e la qualità dei suoi giovani talenti.Il successo di Cristiana FianiProtagonista del primo risultato è Cristiana Fiani, appena 17 anni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

Frosinone, il saluto del Conservatorio Refice a Teresa e Angelo: storici gestori del barStudenti, docenti e amici ringraziano Teresa e Angelo per anni di accoglienza e convivialità nel bar del Conservatorio Licinio Refice, punto di...

Frosinone, Fabio Abballe morto per malore improvviso a 63 anni, era collaboratore scolastico del Conservatorio Licinio ReficeFabio Abballe stroncato da un malore improvviso a 63 anni: nessun segnale premonitore e soccorsi inutili, dolore tra Isola del Liri e Frosinone Fabio...