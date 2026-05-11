Chiara Poggi terrorizzata l’ho vista lì Stefania Cappa la testimonianza clamorosa

Durante le indagini sul delitto di Garlasco, si torna a parlare della testimonianza di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. La donna ha dichiarato di averla vista in uno stato di paura e di averla vista lì nel giorno dell’evento. La testimonianza era stata già ascoltata dagli inquirenti alcuni anni fa, poco prima della chiusura delle indagini su un sospettato.

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Nel quadro delle attività investigative sul delitto di Garlasco, torna al centro una testimonianza già acquisita negli anni scorsi: quella di Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, sentita dagli inquirenti a ridosso della chiusura delle indagini su Andrea Sempio. La Procura di Pavia sta ricostruendo, con particolare attenzione, il contesto dei giorni precedenti all’omicidio, incluse confidenze e circostanze riferite in sede di audizione. Procura di Pavia e ricostruzione del contesto: i punti considerati rilevanti. Secondo quanto emerso, tra gli elementi ritenuti meritevoli di approfondimento vi sarebbe il tema di un presunto video intimo che coinvolgerebbe Chiara Poggi e Alberto Stasi.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Chiara Poggi terrorizzata, l’ho vista lì”. Stefania Cappa, la testimonianza clamorosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate “Chiara me lo aveva detto poco prima…”. Stefania Cappa, la clamorosa rivelazioneIl caso del delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica con nuovi interrogativi e dichiarazioni che potrebbero cambiare il quadro... Argomenti più discussi: Un annientamento furioso: la tesi dei pm sull'omicidio di Chiara Poggi e l'ombra del video rubato; Garlasco, testimonianza-choc di Stefania Cappa: Terrorizzata, vidi Chiara Poggi uscire di corsa da casa | Libero Quotidiano.it; Chiara Poggi terrorizzata, l’ho vista lì. Stefania Cappa, la testimonianza clamorosa; Chiara Poggi terrorizzata, l’ho vista lì. Stefania Cappa, la testimonianza clamorosa. Chiara Giuffrida - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com