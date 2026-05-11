Federica Nargi, nota ex velina di Striscia la notizia e modella, è la compagna di Alessandro Matri dal marzo 2009. La loro relazione è pubblica da diversi anni e ha attirato l'attenzione dei media. Nargi ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie e programmi televisivi, diventando una figura nota nel panorama dello spettacolo italiano. La coppia ha due figli.

La compagna storica di Alessandro Matri è Federica Nargi, nota ex velina di Striscia la notizia e modella, con cui ha una relazione dal marzo 2009. Federica Nargi inizialmente era restia ad accettare la sua corte. Ha raccontato, infatti, di aver fatto patire a lungo prima di dargli il suo numero di telefono e poi di averlo finalmente invitato a cena, offrendogli un piatto semplice ma simbolico: “ Non sapevo cucinare, gli ho dato i sofficini come secondo piatto. Da lì non ci siamo più lasciati”, ha detto la showgirl in un’intervista. Da quel momento, la loro relazione è stata una costante nella vita di entrambi, nonostante le sfide professionali e personali.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Alessandro Matri, la bellissima Federica Nargi

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