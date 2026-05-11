Champions League | i Block Devils tornano in campo per il trono

I Block Devils sono tornati in campo per affrontare la Champions League, concentrandosi sulla sfida di mantenere il loro livello nel campionato italiano. Le avversarie principali sono team che hanno già dimostrato una buona preparazione e un gioco compatto, pronti a mettere in difficoltà la squadra. La competizione si fa più intensa, e ogni partita rappresenta un passaggio fondamentale verso la possibile conquista del titolo europeo.

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? Punti chiave Come faranno i Block Devils a gestire la pressione del campo italiano?. Chi sono le avversarie che ostacoleranno il percorso verso la finale?. Quale strategia ha preparato Lorenzetti per evitare sbandamenti durante i set?. Perché la gestione del primo set sarà decisiva per la vittoria?.? In Breve Semifinale contro Varsavia mentre Ankara affronta Zawiercie a Torino. Coach Angelo Lorenzetti punta sulla tenuta mentale e gestione dei set. Allenamento intensivo di lunedì al PalaBarton per la condizione fisica. Obiettivo difesa titolo dopo il tricolore vinto 365 giorni fa. La Sir Sicoma Monini Perugia riprende oggi le attività in campo al PalaBarton con una doppia seduta di allenamento per affrontare la sfida della Final Four di Champions League a Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Champions League: i Block Devils tornano in campo per il trono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Civitanova, sfida per il riscatto: i Block Devils contro Perugia? Cosa scoprirai Come può Medei correggere la gestione del cambio palla? Quale mossa tattica userà Civitanova per scardinare il muro di Perugia? Chi... Perugia sul tetto del volley: i Block Devils vincono il 3° scudetto? Cosa scoprirai Come hanno gestito i Block Devils la pressione nei momenti decisivi? Chi sono i protagonisti tecnici dietro la gestione di Gino... Argomenti più discussi: Champions League insights: Low-block excellence; DOMENICA AL LAVORO PER I CAMPIONI D’ITALIA: OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE!!; Sir Perugia, Lorenzetti avverte i Block Devils verso la Champions League: Varsavia squadra abituata alle battaglie; Volley maschile, Perugia difende il titolo alle Final Four di Champions League 2026 a Torino: programma, orari e dove vedere le partite · Pallavolo.